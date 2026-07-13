ЄС запровадив санкції проти російської мережі, що здійснювала кібератаки на країни блоку. Ці операції тривали з 2010 року

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Європейський Союз запровадив санкції проти російських розвідувальних груп, хакерів і приватних компаній через тривалі кібератаки на країни блоку. Ця мережа з 2010 року проводила диверсійні операції проти критичної ​​інфраструктури.

Про це пише Associated Press.

У заяві Європейської ради сказано, що шпигунство зафіксували щонайменше в дев’яти країнах: Франції, Німеччині, Польщі, Кіпрі, Нідерландах, Австрії, Словаччині, Румунії та Фінляндії.

У ЄС заявили, що викритий 16 центр ФСБ Росії керує різними групами кіберзагроз і проводить масштабні кібератаки. Також там додали, що російський центр контролює низку груп, які становлять кіберзагрозу для європейських країн, зокрема угруповання TURLA. Цей центр з 2010 року проводив кібершпигунські операції проти державних структур Франції, а з 2025 року націлився на представників оборонної промисловості країни.

У Німеччині підрозділ зосередився на урядових установах, у Польщі атакував критичну інфраструктуру. У відповідь на ці дії ЄС запровадив санкції проти девʼятьох людей і чотирьох організацій.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Франція на основі рішення ЄС планує викликати російського посла найближчими днями. За його словами, метою кібератак Росії є «або збір інформації, або саботаж роботи, наприклад, залізничної інфраструктури, як це було в Польщі».

Рада ЄС у грудні 2025 року схвалила санкції проти 12 людей та двох організацій за гібридні загрози з боку Росії, зокрема за маніпулювання інформацією та кібератаки. Під обмеження потрапили проросійські аналітики, пропагандисти і конспірологи, пов’язані з кремлівським інформаційним апаратом.