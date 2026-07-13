Комбрига 155 бригади Лучанова затримали. Його разом з підлеглими підозрюють у вбивстві двох братів на Київщині

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155 ОМБр

Командира 155 окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова, якого підозрюють у викраденні й вбивстві цивільних на Київщині, затримали. Його розшукували з 11 липня.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський після доповіді голови МВС Ігоря Клименка.

Загалом, за словами президента, уже затримали 10 людей, підозрюваних у злочині. Це сам Лучанов, який з 11 липня самовільно залишив військову частину і був у розшуку, і девʼятеро військових його бригади.

Зеленський назвав убивство братів Мосейчуків з Київщини «жахливою трагедією», і пообіцяв, що всі винні в ній будуть притягнуті до справедливої відповідальності.

«Все, що ними [військовими 155 ОМБр] робилося, буде детально перевірено. Це справа, яка стосується не однієї громади і не однієї тільки Київщини. Встановити повну правду та притягнути до відповідальності всіх винних — це потреба всієї країни. Так і буде», — наголосив Зеленський.

Він також розповів, що керівник Київської області разом з начальником поліції області спілкувалися з громадою Калинівки, і додав: «Усе, що було обіцяно людям під час цього спілкування, має бути реалізовано в повному обсязі».

Що передувало

11 липня журналісти hromadske зʼясували, що в ніч на 28 червня семеро людей увірвалися на подвірʼя двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку.

За даними джерел «Бабеля», йдеться про жителів села Калинівка Білоцерківського району, яких бійці 155 ОМБр вивезли на Дніпропетровщину і там убили. Під час розслідування правоохоронці ексгумували два тіла, які, попередньо, належать загиблим.

Джерела «Бабеля» розповіли, що злочин міг бути повʼязаний з тим, що дружину командира бригади нібито образили. Після цього він наказав своїм підлеглим покарати винних.

В ОК «Північ» повідомили, що фігурантів справи відсторонили від виконання службових обовʼязків, а комбрига Лучанова розшукують. Згодом усім фігурантам оголосили підозри, а вісьмох із них уже відправили під варту на 60 діб.

Зазначимо, що Станіслав Лучанов очолив 155 окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він був начальником штабу 425 окремого штурмового полку «Скеля», про катування і вбивства в якому «Бабель» нещодавно робив велике розслідування.