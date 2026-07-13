«Скеля» закликала не асоціювати з полком командира 155 бригади Лучанова, якого підозрюють у викраденні та вбивстві цивільних

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У 425 окремому штурмовому полку «Скеля» закликали не асоціювати командира 155 механізованої бригади Станіслава Лучанова, якого розшукують на тлі справи про викрадення братів на Київщині, з полком.

Відповідну заяву «Скеля» розмістила в соцмережах.

У полку наголосили, що події, які розслідують правоохоронці, відбулися вже після служби Лучанова у «Скелі» — до лютого 2026 року він був начальником штабу 425 ОШП.

«425 окремий штурмовий полк «Скеля» не має жодного стосунку ні до обставин цього кримінального провадження, ні до рішень, які могли бути ухвалені в іншій військовій частині», — заявили в полку.

Там додали, що крім «Скелі», Лучанов проходив службу в різних військових частинах, зокрема у 93 окремій механізованій бригаді, 23 окремій механізованій бригаді, 425 окремому стрілецькому батальйоні, командував 210 окремим батальйоном Територіальної оборони.

«Якщо погодитися з логікою окремих публікацій, то, за аналогією, відповідальність за дії будь-якого військовослужбовця потрібно покладати на кожен підрозділ, у якому він будь-коли проходив службу. Такий підхід є хибним», — кажуть у «Скелі».

Також там заявили, що полк наразі «проходить період глибоких трансформацій, визнає необхідність змін і розпочинає системне оновлення внутрішніх процесів, управлінських підходів та стандартів служби».

Що передувало

11 липня журналісти hromadske зʼясували, що в ніч на 28 червня семеро людей увірвалися на подвірʼя двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. За даними джерел «Бабеля», йдеться про жителів села Калинівка Білоцерківського району, яких бійці 155 ОМБр вивезли на Дніпропетровщину і там убили.

У злочині підозрюють девʼятьох бійців 155 бригади, серед них — комбриг Лучанов. Наразі його розшукують.

Джерела «Бабеля» розповіли, що злочин міг бути повʼязаний з тим, що дружину командира бригади нібито образили. Після цього він наказав своїм підлеглим покарати винних — тоді вони викрали чоловіків і вбили їх.