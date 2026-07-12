Reuters: Німеччина закупить для України 50 тисяч дронів Shrike

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Getty Images / «Бабель»

Німеччина профінансує виробництво 50 тисяч FPV-дронів Shrike для України. Це одна з найбільших відомих закупівель безпілотників для України з боку західного уряду.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело.

БпЛА Shrike з 2023 року виготовляє компанія SkyFall — один з найбільших українських виробників дронів. Вони оснащені програмним забезпеченням від американської оборонно-технологічної компанії Auterion, що автономно відстежує та атакує рухомі цілі на завершальному етапі польоту.

Генеральний директор Auterion Лоренц Маєр підтвердив розмір контракту. Він додав, що його вартість становить приблизно €90 мільйонів, а профінансує його європейська країна. Маєр заявв, що деякі з дронів вже доставили в Україну, а решту мають відправити цього року.

SkyFall підтвердила участь Німеччини, але заявила, що не може коментувати деталі покупки.