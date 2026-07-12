Помер колишній емір Катару шейх Хамад бін Халіфа аль Тані
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Getty Images / «Бабель»
Колишній емір Катару шейх Хамад бін Халіфа аль Тані помер у віці 74 років.
Про це повідомив Амірський диван — найвищий урядовий орган Катару, передає Reuters.
Хамад бін Халіфа аль Тані правив Катаром із 1995 до 2013 року. За цей час країна перетворилася на одного з найвпливовіших гравців регіону. Шейх Хамад підвищив міжнародний авторитет Катару завдяки розвитку телеканалу Al Jazeera.
Також за його правління країна отримала право провести в себе чемпіонат світу з футболу 2022 року — рішення про це ФІФА ухвалила 2010 року. Сам турнір відбувся вже після його зречення.
У 2013 році він передав владу своєму сину шейху Таміму бін Хамаду аль Тані, який нині очолює країну. Це рідкісний випадок — коли спадковий правитель арабської монархії Перської затоки добровільного зрікся престолу.
Сам Хамад прийшов до влади в 1995 році після безкровного перевороту, коли усунув від влади свого батька. Після передачі влади він зберіг значний вплив у країні.
- Катар із населенням понад 2,5 мільйона людей є найбільшим у світі експортером скрапленого природного газу, великим інвестиційним центром і важливим дипломатичним посередником на Близькому Сході.