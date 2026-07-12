Росія атакувала Україну 13 ракетами й 116 дронами. Скільки цілей збила ППО

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У ніч на 12 липня Росія атакувала Україну девʼятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та чотирма протирадіолокаційними ракетами Х-31 з південного напрямку, а також 115 ударними БпЛА.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Летіли дрони типу Shahed (зокрема реактивні), «Гербера», «Італмас» і дрони-імітатори типу «Пародія» з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — Росія; Донецьк і Гвардійське в Криму — тимчасово окуповані території.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила сім керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 95 БпЛА на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Збити не вдалося дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 і 19 ударних БпЛА в 12 місцях, уламки впали ще в 12 місцях. Крім того, протирадіолокаційні ракети Х-31 не досягли цілей.

У Херсоні один пасажир постраждав через російський удар дроном по автобусу, наразі він у лікарні. Водночас водій автобуса, попередньо, міг отримати контузію, повідомили у МВА.

Вночі росіяни атакували Харків дронами, троє людей постраждали. У Шевченківському районі пошкоджені понад 20 житлових будинків, у Київському 一 горіли гаражі, повідомив мер Ігор Терехов.