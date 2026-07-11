Екскомандиру 155 ОМБр оголосили підозру у викраденні та вбивстві двох цивільних. Інших фігурантів затримали

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Військовим 155 окремої механізованої бригади оголосили підозри у викраденні та вбивстві двох цивільних на Київщині. Серед них — уже колишній командир бригади Станіслав Лучанов.

Про це повідомили у Військовій службі правопорядку ЗСУ.

Там зазначають, що за дорученням головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського спільно з Управлінням внутрішньої безпеки ЗСУ та Нацполіцією провели серію затримань у кількох регіонах України та зібрали докази.

«Командування Збройних сил України наголошує на принципі невідворотності покарання незалежно від посади чи військового звання особи», — додали у службі правопорядку.

У Генштабі також підтвердили, що наразі встановлюють місцеперебування командира 155 бригади, який самовільно залишив військову частину.

Інших фігурантів справи про викрадення і вбивство цивільних відсторонили від виконання службових обовʼязків, а обставини злочину розслідують правоохоронці. Генштаб підтвердив повну співпрацю з правоохоронними органами на всіх етапах розслідування.

«Якщо слідство доведе провину — відповідати будуть за кожен вчинений злочин, незалежно від посади чи попередніх заслуг фігурантів. У разі встановлення вини посадових осіб у судовому порядку Генеральним штабом будуть вжиті заходи реагування, передбачені законодавством. Наголошуємо на нетерпимості до будь-яких протиправних проявів серед особового складу, які суперечать закону», — додали у Генштабі ЗСУ.

Що передувало

Сьогодні hromadske з посиланням на власні джерела написало, що в ніч з 27 на 28 червня на Київщині семеро людей вивезли двох братів у невідомому напрямку. За даними джерел «Бабеля», йдеться про жителів села Калинівка Білоцерківського району, яких бійці 155 ОМБр вивезли на Дніпропетровщину.

Два джерела «Бабеля» підтвердили, що їх там убили. Правоохоронці ексгумували два тіла, які, попередньо, належать загиблим. Справу розслідують за статтями про умисне вбивство і викрадення людини. Серед дев’яти затриманих — командир батальйону 155 бригади Олексій Долголенко.

В ОК «Північ» повідомили, що командир бригади Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби. Наразі його розшукують.

Джерела «Бабеля» розповіли, що злочин міг бути повʼязаний з тим, що дружину командира бригади нібито образили невстановлені особи. Після цього він наказав вісьмом своїм підлеглим покарати винних — тоді вони викрали чоловіків і вбили їх.

Лучанов очолив 155 окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він був начальником штабу 425 штурмового полку «Скеля», про катування і вбивства в якому «Бабель» нещодавно робив велике розслідування.