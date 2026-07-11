Президентка Молдови представила кандидата у премʼєри країни. Хто він

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президентка Молдови Майя Санду 11 липня висунула кандидата на посаду премʼєра країни. Ним став бізнесмен Василе Тофан.

Про це пише NewsMaker.

Кандидатуру Тофана підтримала правляча партія «Дія та солідарність» (PAS), яка має більшість у парламенті. Тепер він має 15 днів, щоб сформувати уряд та його програму і представити їх парламенту для затвердження.

Сам Тофан сказав, що не вважає своє призначення досягненням, а радше «великою відповідальністю». Він заявив, що його головними пріоритетами на посаді премʼєра будуть перезапуск молдовської економіки та «відновлення і зміцнення довіри громадян до державної влади».

Хто такий Василе Тофан

Василе Тофан — підприємець і співзасновник громадського руху «Європа-2028». Також він є інвестором українсько-американського фонду Horizon Capital, який управляє активами на приблизно $1,6 мільярда і спеціалізується на інвестиціях в Україну та Молдову.

Getty Images / «Бабель»

Тофан навчався в Роттердамському університеті Еразма та Гарвардській бізнес-школі, працював у банківській сфері, виноробстві, виробництві промислової упаковки, венчурних інвестиціях та медіа. Він вільно володіє англійською, французькою, нідерландською, українською та російською мовами.

Тофан дотримується ліберальних економічних поглядів, виступає за скорочення державного сектора, залучення інвесторів і радикальну реформу місцевого самоврядування. Зокрема, пропонував ліквідувати райони та створити в Молдові 40 муніципалітетів.