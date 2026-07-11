Комбрига 155 ОМБр Лучанова розшукують. Його бійців затримали за підозрою у викраденні та вбивстві двох цивільних (доповнено)

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155 ОМБр

Командира 155 окремої механізованої бригади Станіслава Лучанова розшукують після того, як його підлеглих затримали за підозрою у викраденні і вбивстві двох жителів Київщини.

Джерела hromadske в Силах оборони України та правоохоронних органах повідомили, що в ніч з 27 на 28 червня семеро людей увірвалися на подвірʼя двох братів на Київщині та вивезли їх у невідомому напрямку. Рідні викрадених чоловіків розповіли, що наразі їхнє місцеперебування невідоме.

За даними джерел «Бабеля», йдеться про двох чоловіків 1990 і 1991 років народження — жителів села Калинівка Білоцерківського району, яких підлеглі Лучанова вивезли до Дніпропетровської області. Два джерела «Бабеля» підтвердили, що їх там убили.

Під час розслідування правоохоронці ексгумували два тіла, які, попередньо, належать загиблим.

Досудове розслідування ведуть за статтями про умисне вбивство та незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Серед девʼятьох затриманих військовослужбовців — командир батальйону 155 бригади, старший лейтенант Олексій Долголенко.

В ОК «Північ» повідомили, що фігурантів справи відсторонили від виконання службових обовʼязків. Вони співпрацюють зі слідчими. Щодо Лучанова, в ОК «Північ» підтвердили, що він самовільно залишив місце служби. Наразі його розшукують.

Там додали, що за фактом подій, повʼязаних із бригадою, правоохоронці вже проводять слідчі дії, а командування надає всебічну підтримку розслідуванню.

За даними джерел «Бабеля», злочин міг бути повʼязаний із тим, що дружину командира бригади нібито образили невстановлені особи. Після цього він наказав вісьмом підпорядкованим військовослужбовцям покарати винних. Тоді вони викрали чоловіків і вбили їх.

«Бабель» звернувся до Нацполіції за коментарем, але станом на зараз відповіді не отримав.

Зазначимо, що Станіслав Лучанов очолив 155 окрему механізовану бригаду в лютому 2026 року. До цього він був начальником штабу 425 окремого штурмового полку «Скеля», про катування і вбивства в якому «Бабель» нещодавно робив велике розслідування.

Доповнено о 19:15. Керівник громадської організації «Громадський Контроль Київщина» Максим Закаблуковський у коментарі hromadske повідомив, що вісьмом фігурантам справи суд уже обрав запобіжні заходи. Їх відправили під варту на 60 діб.

Засідання суду відбулося без доступу громадськості. Частина підозрюваних заявили, що діяли за наказом командування. А командир батальйону Олексій Долголенко відмовився називати замовника.

Серед затриманих також головний сержант 155 ОМБр — його, за словами активіста, ідентифікували як організатора, який нібито керував військовими.