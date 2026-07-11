Наприкінці місяця США та Канада відкриють міжнародний міст між двома країнами

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Donald J. Trump / TruthSocial

Президент Дональд Трамп повідомив, що 27 липня відкриється міжнародний міст, який зʼєднає Віндзор (Онтаріо, Канада) і Детройт (Мічиган, США).

Про це він написав Truth Social.

«Мені вдалося домогтися НАБАГАТО КРАЩОЇ УГОДИ для Америки... Попередня угода була для мене неприйнятною! Нова угода — чудова й справедлива. Дякую та вітаю уряд Канади. Нехай ця чудова нова споруда принесе нам обом багато років успіху», — напсиав він.

Donald J. Trump / TruthSocial

У лютому Трамп писав, що не дозволить, щоб цей міст відкрили. За його словами, колишній президент США Барак Обама дозволив Канаді будувати міст фактично без американських матеріалів, зокрема й сталі, тобто в обхід програми «Купуй американське».

Також він нагадав про тарифи на американські молочні продукти і що Канада не ставить на полиці напої зі США. Тоді він сказав, що поки США не отримають компенсації від Канади, то Вашингтон не дозволить будівництво обʼєкта. Тоді ж Трамп заявив, що американські та канадські представники розпочнуть переговори із цього питання.