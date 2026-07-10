Медіа: Туреччина могла продати російські системи С-400 одній з країн Перської затоки, щоб США зняли з неї санкції

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Пресслужба Міноборони Росії

Туреччина могла продати придбані в Росії зенітно-ракетні комплекси С-400 одній з країн Перської затоки. Усе для того, щоб США скасували санкції та повернули країну до програми винищувачів F-35.

Про це пише турецьке видання Hürriyet з посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, угоду про продаж вже уклали, а офіційно про неї можуть оголосити сьогодні, 10 липня. Серед можливих покупців видання називає Обʼєднані Арабські Емірати або Катар. Напередодні сторони нібито працювали над останніми спірними питаннями, які вдалося врегулювати до опівночі.

Тема С-400 знову стала актуальною після заяв президента США Дональда Трампа про можливе скасування санкцій, які Вашингтон запровадив проти Туреччини після купівлі російських комплексів.

Проте для зняття американських санкцій, як пише Hürriyet, Туреччина повинна остаточно вивести С-400 з експлуатації, передати право власності третій стороні та гарантувати, що не розвиватиме подібну військово-технічну співпрацю з Росією в майбутньому.

За даними медіа, крім зняття санкцій, від цієї угоди Анкара також отримає двигуни для винищувачів KAAN і можливість претендувати на придбання американських винищувачів F-35.

Речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським медіа заявив, що РФ контактувала з Туреччиною стосовно С-400. Проте він не відповів, чи Туреччина зверталася до Росії саме щодо перепродажу установок, і назвав цю тему «надчутливою».

Водночас жодних офіційних заяв від уряду Туреччини, США чи потенційних покупців про продаж комплексів поки що не було. Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, відповідаючи на запитання про майбутнє С-400, лише сказав: «Продовжуйте стежити за нами».

Що передувало

У 2017 році Туреччина підписала з Росією контракт на купівлю двох дивізіонів С-400 вартістю приблизно $2,5 мільярда. Анкара пояснювала рішення необхідністю посилити власну систему протиповітряної оборони після невдалих переговорів зі США щодо закупівлі американських Patriot.

У липні 2019 року до Туреччини почали прибувати перші елементи комплексів С-400. Це викликало різку реакцію США та НАТО, які заявляли, що російська система несумісна зі стандартами Альянсу — мовляв, озброєння призначене для знищення американських і союзних літаків.

З цієї причини США припинили постачати турецькій стороні винищувачі F-35, а в грудні 2020 року ввели санкції проти Управління оборонної промисловості Туреччини та його керівництва.

Відтоді С-400 фактично не використовували на бойових чергуваннях. Туреччина неодноразово заявляла, що не відмовиться від комплексів, але, за даними журналістів, вони переважно зберігалися на складах і не були повністю введені в експлуатацію.