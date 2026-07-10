ЄС закликав Meta змінити дизайн застосунків Facebook та Instagram, оскільки він «викликає залежність»

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Європейська комісія опублікувала звіт, де просить компанію Meta змінити дизайн соціальних мереж Instagram і Facebook, оскільки він може «викликати залежність». У разі, якщо цього не зроблять, компанії можуть загрожувати штрафи за порушення правил Євросоюзу стосовно безпеки дітей в інтернеті.

Про це пише Politico.

Виконавча рада Єврокомісії просить Metа про наступне: вимкнути автозапуск і нескінченне прокручування у налаштуваннях за замовчуванням, запровадити ефективні «перерви на екранний час» і налаштувати алгоритм рекомендацій. Компанії можуть загрожувати штрафи до 6% річного доходу за порушення закону про цифрові послуги ЄС, якщо вона не виконає вимоги.

Речник Meta Бен Волтерс заявив, що вони виступають проти попередніх висновків ЄС, які неточно враховують «значні кроки», яких компанія вжила для захисту підлітків. За його словами, акаунти, запущені у 2024 році, «автоматично захищають підлітків і надають батькам контроль». Однак Єврокомісія вважає, що ці твердження можна «легко спростувати».

У висновках 10 липня Єврокомісія виявила, що Meta не змогла належним чином оцінити ризики, пов’язані із залежністю від дизайну Instagram та Facebook, які «підживлюють бажання продовжувати прокручувати» та перемикають мозок у «режим автопілота», що сприяє нездоровим звичкам та компульсивному використанню.

У лютому Єврокомісія опублікувала аналогічний висновок стосовно TikTok. Там сказано, що він орієнтований на молодих користувачів і використовує дизайн, що викликає залежність.