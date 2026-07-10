В Україні зʼявиться банкнота 2 000 гривень — на ній буде Василь Стус

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Економічна правда

В Україні зʼявиться банкнота номіналом 2 000 грн — на ній буде поет і дисидент Василь Стус.

Нову банкноту представили на брифінгу НБУ, передають «Суспільне» та «Економічна правда».

На звороті купюри зобразять будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет.

Банкноту введуть в обіг з 4 вересня 2026 року — у день смерті Василя Стуса.

Економічна правда

У Нацбанку пояснили, що поява купюри 2 000 грн дозволить скоротити витрати на логістику та обслуговування готівкового обігу, а також оптимізувати перевезення банкнот.

За розрахунками НБУ, заміна банкнот номіналом 1 000 грн на купюри 2 000 грн скоротить витрати на логістику вдвічі. Порівняно з перевезенням банкнот номіналом 500 грн витрати можуть зменшитися в чотири рази, а банкнот 200 грн — у десять разів.