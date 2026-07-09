Ліцензія на виробництво ракет для Patriot важлива для України, але швидких результатів не буде. Світові медіа про війну 9 липня

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«Бабель»

Дозвіл США на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot не означає швидкого запуску виробництва, пише CNN. Дональд Трамп говорив досить розпливчасто і визнав, що ще не обговорював це питання з американськими компаніями Lockheed Martin і Raytheon, які виробляють системи Patriot. Представники цих компаній теж досі ніяк не прокоментували ситуацію, йдеться в матеріалі. Зараз Україна має щонайменше сім комплексів Patriot: три передали США, три — Німеччина, ще принаймні один надала група європейських союзників. Хоча ліцензія стане важливою подією для Києва, у короткій перспективі це не дасть великих результатів, зауважує видання. Чому саме — The New York Times пояснює на прикладі двох інших країн, які отримали таку ліцензію раніше. Ідеться про Німеччину та Японію. Обидві країни запускали виробництво значно довше, а європейські держави, попри прагнення розвивати власний оборонно-промисловий комплекс, досі закуповують американське озброєння. Японія отримала ліцензію у 2005 році через загрозу з боку Північної Кореї та почала виробляти ракети PAC-3 разом з американськими компаніями Raytheon і Lockheed Martin. Перші успішні випробування відбулися лише через три роки, а зараз країна випускає приблизно 30 ракет Patriot на рік.

Німеччині адміністрація Джо Байдена дозволила побудувати завод для виробництва ракет Patriot у 2022 році. Утім, підприємство досі не випустило жодної ракети, а серійне виробництво має стартувати лише наступного року. Цей процес довгий, адже щоб виготовити ракету Patriot, країні потрібно знайти та ліцензувати приблизно два десятки постачальників, які беруть участь у різних етапах виробничого процесу. Німеччині було легше, бо її підприємства вже багато років обслуговували американські комплекси Patriot і мали виробничий досвід. Японія мала розкіш накопичувати ракети Patriot у мирний час у регіоні, зазначає видання. Україна ж починатиме з нуля — й у складний момент. Однак власне виробництво допоможе зменшити залежність від поставок з-за кордону. Україна не може повністю покладатися на союзників, підсумовує видання.

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