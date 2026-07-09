Росіяни вбили останню жительку села Токарівка Друга на прикордонні Харківщини

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Російські війська вбили останню жительку села Токарівка Друга на Харківщині — 57-річну працівницю Дергачівської центральної лікарні.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вʼячеслав Задоренко.

Увечері 8 липня жінка йшла вздовж автодороги між Прудянкою і Цупівкою та потрапила під удар російського FPV-дрона. Постраждалу з уламковими пораненнями доправили до Дергачівської лікарні, там вона померла.

Загибла була останньою і єдиною мешканкою села Токарівка Друга, що розташоване в 10-кілометровій прикордонній зоні.