У Західній Європі зафіксували найспекотніший червень за всю історію спостережень

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Kostas Kourgias / EPA

Європейські вчені підтвердили, що червень у Західній Європі став найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря становила +20,74 °C, що більш ніж на 3 °C перевищує середній показник для червня у період 1991—2020 років.

Про це пише Reuters з посиланням на щомісячний бюлетень Служби кліматичних змін ЄС «Копернік» (C3S).

Водночас минулий місяць став другим найтеплішим червнем у світі за всю історію спостережень. Також європейські науковці зафіксували найвищі температури поверхні моря у червні з початку ведення спостережень.

Західна Європа вже пережила три інтенсивні хвилі спеки впродовж останніх місяців, а Іспанія та Португалія цього тижня опинилися під впливом ще однієї.

За даними Всесвітньої метеорологічної організації, викиди парникових газів, переважно від спалювання вугілля, нафти та газу, підвищили середню температуру планети приблизно на 1,4 °C вище рівня доіндустріальної епохи у XIX столітті. Цей вищий базовий рівень означає, що температура тепер може досягати вищих піків під час спеки.

Температурні дані C3S охоплюють період із 1940 року, а для порівняння їх зіставляють із глобальними температурними записами, які ведуть з 1850 року.