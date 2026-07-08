Росіяни сьогодні кілька разів атакували Київ. Загинули три людини, 16 постраждали

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Упродовж дня 8 липня Росія атакувала Київ ракетами та безпілотниками. Через обстріли загинули троє людей, ще 16 постраждали.

Про це повідомляє поліція Києва.

Один з російських дронів влучив у верхні поверхи 25-поверхового житлового будинку в Деснянському районі. Рятувальники евакуювали звідти та передали медикам постраждалу дитину, повідомив мер Віталій Кличко.

Також є влучання у Святошинському районі. Серед постраждалих — неповнолітня дівчина і двоє медиків. Правоохоронці уточнюють інформацію про кількість потерпілих.