Після атаки на Вишневе телеграм-канали писали про «радіоактивне зараження ураном». Дані з дозиметрів це спростовують

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У ніч проти 6 липня росіяни вдарили по місту Вишневе під Києвом. Удар спричинив серйозні пошкодження житлової забудови, повторні детонації протягом дня та евакуацію частини населення з прилеглих будинків.

Після цього в соцмережах почали поширювати інформацію, що росіяни вдарили по складу, де зберігались боєприпаси зі збідненим ураном.

Зокрема, про це написав колишній народний депутат Ігор Мосійчук, проти якого минулого року РНБО ввела санкції. За його словами, через вибухи боєприпасів з ураном, а також касетних, місцевим мешканцям заборонили виходити на вулицю та відчиняти вікна, а влада мовчить про кількість загиблих, яких «дуже-дуже багато».

Після цього низка проросійських телеграм-каналів написали про «другий Чорнобиль», деякі робили пости з посиланням на Мосійчука.

За даними дозиметра Департаменту екології та природних ресурсів Київської ОВА вдень 8 липня на території Вишневого радіаційний фон був у межах норми — 0,09 мк3вт/год. Середній природній рівень в Україні становить 0,08–0,30 мкзвт/год. Упродовж доби радіаційний фон в місті не виходив за межі норми.

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