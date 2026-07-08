У Німеччині зафіксували понад 5 тисяч смертей через рекордну спеку наприкінці червня

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У Німеччині через хвилю спеки наприкінці червня зафіксували значно більше смертей, ніж у середньому за аналогічний період упродовж останніх трьох років. За попередніми даними, за цей період 2026 року померло на 5 655 людей більше.

Про це пише німецьке медіа Spiegel.

Загалом у період з 22 по 28 червня цього року в Німеччині зафікували 23 655 смертей. Медичний директор Кельнської служби екстреної медичної допомоги Александер Лехлойтнер зазначив, що хоча ця кількість нещасних випадків, найімовірніше, повʼязана з екстремальною погодою, не можна просто стверджувати, що ці смерті пов’язані зі спекою. За його словами, важко чітко встановити звʼязок між спекою і смертю людей похилого віку чи тих, хто мав хронічні хвороби.