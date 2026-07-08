У Німеччині зафіксували понад 5 тисяч смертей через рекордну спеку наприкінці червня
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
-
У Німеччині через хвилю спеки наприкінці червня зафіксували значно більше смертей, ніж у середньому за аналогічний період упродовж останніх трьох років. За попередніми даними, за цей період 2026 року померло на 5 655 людей більше.
Про це пише німецьке медіа Spiegel.
Загалом у період з 22 по 28 червня цього року в Німеччині зафікували 23 655 смертей. Медичний директор Кельнської служби екстреної медичної допомоги Александер Лехлойтнер зазначив, що хоча ця кількість нещасних випадків, найімовірніше, повʼязана з екстремальною погодою, не можна просто стверджувати, що ці смерті пов’язані зі спекою. За його словами, важко чітко встановити звʼязок між спекою і смертю людей похилого віку чи тих, хто мав хронічні хвороби.
- У Франції 24—26 червня спека призвела до понад 1 000 смертей, в Іспанії зафіксували понад 800 смертей через погодні умови. У Німеччині через спеку в деяких містах були деформовані трамвайні колії, що призвело до перебоїв у роботі транспорту. В Італії через різку зміну погоди фіксували сильні зливи, паводки та зсуви у регіоні Альто-Адідже. Після цього спека перейшла на схід Європи.
- Раніше генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреїсус повідомляв, що Європа — частина світу, що нагрівається найшвидше: удвічі швидше, ніж у середньому у світі.