Український морський дрон Sea Baby атакував танкер тіньового флоту РФ у Чорному морі

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Морський дрон Служби безпеки України Sea Baby влучив у танкер тіньового флоту Росії Blue у Чорному морі.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Спецоперація відбулася вранці 8 липня неподалік окупованої Ялти. Судно перебувало у виключній економічній зоні України.

Дрон влучив у корму танкера і суттєво його пошкодив. Російська авіація намагалася перехопити морський дрон, але марно.

Судно Blue перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади, Австралії та України за нелегальне перевезення російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Воно належить до класу Suezmax — великих морських танкерів, якими перевозять значні обсяги нафти та нафтопродуктів.

У СБУ зазначили, що удари по суднах тіньового флоту Росії є частиною системної роботи зі зниження економічного потенціалу держави-агресора.

«Саме за допомогою таких танкерів Росія обходить міжнародні санкції та отримує мільярдні прибутки від експорту нафти, які спрямовує на фінансування війни проти України», — додали у спецслужбі.