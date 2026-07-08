Український морський дрон Sea Baby атакував танкер тіньового флоту РФ у Чорному морі
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Морський дрон Служби безпеки України Sea Baby влучив у танкер тіньового флоту Росії Blue у Чорному морі.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Спецоперація відбулася вранці 8 липня неподалік окупованої Ялти. Судно перебувало у виключній економічній зоні України.
Дрон влучив у корму танкера і суттєво його пошкодив. Російська авіація намагалася перехопити морський дрон, але марно.
Судно Blue перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії, Канади, Австралії та України за нелегальне перевезення російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Воно належить до класу Suezmax — великих морських танкерів, якими перевозять значні обсяги нафти та нафтопродуктів.
У СБУ зазначили, що удари по суднах тіньового флоту Росії є частиною системної роботи зі зниження економічного потенціалу держави-агресора.
«Саме за допомогою таких танкерів Росія обходить міжнародні санкції та отримує мільярдні прибутки від експорту нафти, які спрямовує на фінансування війни проти України», — додали у спецслужбі.