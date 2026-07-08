Українські війська збили російський винищувач Су-35
- Автор:
- Ольга Березюк
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Сили оборони України 8 липня збили на східному напрямку російський винищувач Су-35.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Деталей знищення літака поки немає. Російський військкор Fighterbomber стверджує, що екіпаж літака залишився живий. За його ж словами, російський літак збивали система ППО Patriot та F-16.
Це вже 437-й російський літак, який знищила Україна з початку повномасштабного вторгнення. Також Сили оборони знищили 353 гелікоптери.