FT: Meta тестує нові ШІ-окуляри із функцією «суперспостереження» — вони записуватимуть кожну мить

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Meta тестує прототип ШI-окулярів із функцією «суперспостереження», які за допомогою камер і мікрофонів зможуть безперервно фіксувати все, що бачить і чує користувач. Так компанія прагне закріпитися на суперечливому ринку пристроїв, які постійно спостерігають за навколишнім світом.

Про це пише Financial Times з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників медів, Meta працює над новою лінійкою «розумних» окулярів. Вони зможуть постійно записувати звук і робити фотографії кожні кілька секунд. Потім користувач зможе звернутися до штучного інтелекту, щоб пригадати, що він бачив чи чув протягом дня, або знайти потрібний момент.

Всередині компанії вже виникли дискусії на тему нових ризиків для приватності, зокрема через те, що люди навколо можуть вважати таку технологію надто навʼязливою.

У нинішніх ШI-окулярах Meta під час фото- чи відеозйомки загоряється світлодіод на оправі, який сигналізує оточенню про запис. Однак, за словами співрозмовників видання, керівництво компанії планує не вмикати цей індикатор, коли працюватиме режим «суперспостереження». Це ускладнить людям розуміння того, чи їх записують, і може посилити побоювання щодо конфіденційності. Водночас джерела зазначають, що остаточне рішення ще не ухвалили.

Також функції «суперспостереження» можуть зʼявитися і в уже випущених окулярах Meta після оновлення програмного забезпечення.

За одним із варіантів реалізації Meta не зберігатиме самі аудіозаписи та відео. Натомість система витягуватиме з них метадані й надсилатиме їх на сервери, щоб ШI міг аналізувати інформацію. Прихильники такого підходу вважають, що це менше загрожує приватності.

Компанія також обговорює можливість використовувати дані, зібрані окулярами, для навчання власних моделей штучного інтелекту.