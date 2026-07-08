Україна та Німеччина підписали угоду про спільне виробництво ракет-безпілотників BARS

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МЗС України

Україна та Німеччина підписали угоду про реалізацію спільного виробництва ракет-безпілотників BARS. На першому етапі проєкту його фінансуватиме німецька сторона.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Усю виготовлену техніку передадуть українській армії. Угоду Сибіга підписав разом із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Документ уклали в межах ініціативи Build with Ukraine після спільної роботи Міноборони України та Німеччини.

Ініціатива Build with Ukraine передбачає експорт українських військових технологій та відкриття виробничих ліній за кордоном. Йдеться про виробництво дронів різних типів та ракет на території країн-партнерів України, які фінансують оборонне виробництво.