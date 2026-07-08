Через російську ракетну атаку в Харкові постраждали 34 людини. Також окупанти атакували дронами Київ

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Вдень 8 липня росіяни атакували Харків і Київ. «Бабель» зібрав головне про наслідки атак.

У Немишлянському районі Харкова близько 9 ранку росіяни поцілили ракетою по пʼятиповерховому будинку. Загинули двоє людей віком близько 60 років. Наразі відомо про 34 постраждалих, зокрема чотирьох дітей: хлопців 17, 16 і 3 років та 12-річну дівчинку. Пʼятеро поранених у лікарні, один чоловік — у важкому стані в операційній.

Близько опівдня окупанти атакували Київ реактивними дронами. Один впав і вибухнув біля газорозподільчої станції у Деснянському районі — постраждали двоє людей.

Згодом росіяни атакували Деснянський район знову — безпілотник упав також на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком. Медики госпіталізували чотирьох постраждалих.