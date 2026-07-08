Чиновник Міноборони отримав підозру за «паперові» міномети, які неточно стріляли і швидко ламались

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Правоохоронці повідомили про підозру ексдиректору департаменту Міноборони — його підозрюють у поставках бракованих мінометів для ЗСУ.

Про це пишуть СБУ та генпрокурор Руслан Кравченко.

СБУ та Офіс генпрокурора кажуть, що у 2023 році Міноборони купило 250 іноземних 120-мм мінометів. Коли зброя приїхала, виявилося, що вона не відповідає обіцянкам виробника: стріляє неточно, швидко ламається, а військові через це прозвали міномети «паперовими». Ба більше, вони загрожували життю артилеристів.

Слідчі зʼясували, що чиновник підписав контракт із неперевіреною компанією і навіть не провів обовʼязкових випробувань перед закупівлею. Попри це фірмі надіслали понад 182 млн грн авансу.

Навіть після спроб виправити недоліки міномети так і не стали придатними до використання. Їх вже вилучили з підрозділів ЗСУ. Тепер колишньому посадовцю світить до шести років тюрми за зловживання службовим становищем із тяжкими наслідками.