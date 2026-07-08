Норвегія виділяє Україні ще €268 млн на ракети для ППО

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Норвегія виділяє Україні ще приблизно €268 мільйонів на ракети для ППО Patriot.

Про це повідомило Міноборони країни.

Разом із Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети безпосередньо в американського виробника. Також Осло планує придбати ракети Patriot у країн, які вже мають їх на озброєнні, щоб швидше передати Україні.

Також Норвегія продовжить участь у програмі PURL, через яку НАТО координує передачу коштів та постачає сучасне американське озброєння Україні, зокрема системи протиповітряної оборони.

Крім того, уряд Норвегії зарезервував кошти для участі в українській ініціативі зі створення окремої системи захисту від балістичних ракет. У Міністерстві оборони країни зазначили, що така співпраця може зміцнити безпеку не лише України, а й самої Норвегії та інших союзників по НАТО.