Норвегія виділяє Україні ще €268 млн на ракети для ППО
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Норвегія виділяє Україні ще приблизно €268 мільйонів на ракети для ППО Patriot.
Про це повідомило Міноборони країни.
Разом із Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети безпосередньо в американського виробника. Також Осло планує придбати ракети Patriot у країн, які вже мають їх на озброєнні, щоб швидше передати Україні.
Також Норвегія продовжить участь у програмі PURL, через яку НАТО координує передачу коштів та постачає сучасне американське озброєння Україні, зокрема системи протиповітряної оборони.
Крім того, уряд Норвегії зарезервував кошти для участі в українській ініціативі зі створення окремої системи захисту від балістичних ракет. У Міністерстві оборони країни зазначили, що така співпраця може зміцнити безпеку не лише України, а й самої Норвегії та інших союзників по НАТО.
- За даними уряду країни, у 2023—2025 роках Норвегія надала Україні понад €2,69 млрд на розвиток протиповітряної оборони. Загалом у 2026 році Норвегія планує надати Україні близько €7,8 млрд допомоги, повідомляла премʼєрка Юлія Свириденко у лютому.