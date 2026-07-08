Сили оборони вдарили по двох НПЗ, шести танкерах та аеродрому «Борисоглєбськ» у Росії

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Сили оборони у ніч проти 8 липня вдарили по двох НПЗ, шести танкерах та аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області Росії.

Про це повідомили у Генштабі.

На території Саратовського нафтопереробного заводу зафіксували вибухи та пожежу після атаки. Проєктна потужність обʼєкта — приблизно 7 млн тонн нафти на рік. Завод випускає бензин, дизельне та авіаційне пальне, які використовуються, зокрема, для військової логістики.

Також українські військові вдарили по НПЗ «ТАІФ-НК» у Нижньокамську (Татарстан). Обʼєкт складається з НПЗ, заводу бензинів та комплексу переробки важких залишків. Проєктна потужність підприємства з переробки нафти становить понад 7 млн тонн на рік. З урахуванням усіх видів сировини — перевищує 8 млн тонн.

Крім того, атаковані 6 танкерів тіньового флоту, з яких один перебував у Чорному морі, а 5 — в Азовському. Судна були залучені до військової логістики російської армії.

Вчора Генштаб також ударив по автомобільних мостах у районах Уразова та Шелаєва Бєлгородської області Росії. Обʼєкти також використовують для військової логістики.