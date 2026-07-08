Росіяни атакували Україну сімома ракетами та 169 дронами. Скільки цілей збила ППО

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У ніч на 8 липня Росія атакувала Україну двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П з акваторії Чорного моря, п’ятьма балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400 та 169 ударними БпЛА.

Про це звітують у Повітряних силах.

Ракети летіли з тимчасово окупованого Криму та Брянської області Росії. Дрони типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія» із таких напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Мілерово (Росія), Донецьк (ТОТ), Гвардійське, Чауда (ТОТ Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. ППО знешкодила 139 дронів на півночі, півдні та сході країни.

Збити не вдалося пʼять балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400 на чотирьох локаціях та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях. Уламки збитих дронів упали на семи локаціях, а дві протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли цілей.

У Києві двоє людей постраждали від російських атак уночі. Пожежі зайнялися у Деснянському та Святошинському районах столиці — їх уже ліквідували, повідомили в ДСНС.

У Запоріжжі через російські атаки за ніч поранені три людини: 43-річний чоловік і 76-річні чоловік та жінка. 15 342 абоненти залишилися без світла, заявили в ОВА.

У Харкові від удару РФ постраждали двоє людей. Росіяни били по Немишлянському та Основ’янському районах. Загалом пошкоджені понад 30 приватних будинків, повідомив мер міста Ігор Терехов.

У Херсоні 49-річний чоловік у тяжкому стані після удару росіян по маршрутці у Корабельному районі. Ще двоє чоловіків поранені через атаку дрона по машині, 66-річна жінка постраждала від артобстрілу, розповіли у МВА.