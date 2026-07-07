У Казахстані нова редакція Конституції дозволила «обнулити» попередній президентський термін Токаєва. Він знову зможе брати участь у виборах
- Автор:
- Олександр Булін
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Нова редакція Конституції Казахстану дозволить президенту Касим-Жомарту Токаєву знову брати участь у виборах глави держави.
Про це йдеться в роз’ясненні Конституційного суду країни.
Суд відповів на звернення Токаєва надати офіційне тлумачення деяким пунктам нової Конституції. Її ухвалили у березні 2026 року, а набула чинності вона 1 липня.
У новій редакції документа сказано, що президента обирають строком на сім років, а одну й ту саму людину не можуть обрати на цю посаду більш як один раз. Однак суд уточнив: нові правила не враховують колишні терміни перебування на посаді з 1995 року (коли була ухвалена попередня редакція Конституції Казахстану). Тому, після того як стала чинною нова редакція Конституції, таке обрання чи призначення будуть вважати першим.
- Нову Конституцію Казахстану розробили за 22 дні й ухвалили на республіканському референдумі. Нова редакція укріплює владу президента в країні. Токаєв обіймає посаду президента Казахстану з березня 2019 року. Він став другим президентом — перший, Нурсултан Назарбаєв, перебував при владі з квітня 1990 року.
- «Обнулення» президентських термінів, яке обґрунтовують прийняттям нової Конституції чи суттєвих поправок до неї, — не новинка, зокрема і на пострадянському просторі. Раніше подібне робили Путін, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і попередник Токаєва — Назарбаєв. В історії незалежної України теж є такий прецедент. У 2003 році Конституційний суд дозволив тодішньому президентові Леоніду Кучмі балотуватися на третій термін поспіль: оскільки Конституцію ухвалили в 1996 році, а його перший термін почався в 1994-му. Проте на вибори 2004 року Кучма не пішов.