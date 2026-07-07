У Казахстані нова редакція Конституції дозволила «обнулити» попередній президентський термін Токаєва. Він знову зможе брати участь у виборах

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Нова редакція Конституції Казахстану дозволить президенту Касим-Жомарту Токаєву знову брати участь у виборах глави держави.

Про це йдеться в роз’ясненні Конституційного суду країни.

Суд відповів на звернення Токаєва надати офіційне тлумачення деяким пунктам нової Конституції. Її ухвалили у березні 2026 року, а набула чинності вона 1 липня.

У новій редакції документа сказано, що президента обирають строком на сім років, а одну й ту саму людину не можуть обрати на цю посаду більш як один раз. Однак суд уточнив: нові правила не враховують колишні терміни перебування на посаді з 1995 року (коли була ухвалена попередня редакція Конституції Казахстану). Тому, після того як стала чинною нова редакція Конституції, таке обрання чи призначення будуть вважати першим.