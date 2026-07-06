«Вирішальна битва відбудеться в небі». Головні тези з інтерв’ю Зеленського Financial Times

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Після російського обстрілу вранці 6 липня президент Володимир Зеленський дав інтервʼю Financial Times.



«Бабель» зібрав головне з інтервʼю.

Він розповів, що 4 липня розмовляв з президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер сказав, що Україні «дуже добре виходить» застосовувати безпілотники великої дальності. На думку Зеленського, Трамп почав дивитися на війну під новим кутом зору.

«Трамп хоче бути там, де є успіх… Це пов’язано з багатьма речами – не лише з його особистістю, але й з наближенням виборів, його статусом, його вірою в те, як можна закінчити цю війну», — сказав Зеленський.

Український президент розповів, що українські безпілотники змінили хід війни. Проте головна слабкість України — це протиповітряна оборона. Перехоплювачі PАС-3 для систем Patriot іноді надходять за день до масштабного нападу. Тому на саміті НАТО в Анкарі, що пройде 7—8 липня, Зеленський наполягатиме на тому, щоб країни Альянсу допомогли Україні виробляти власні системи протиповітряної оборони.

«Європа повинна припинити бути недбалою в цьому плані. Вона повинна ділитися технологіями та промисловими можливостями з іншими країнами, бо Patriot ніколи не вистачить на всіх», — сказав він.

Зеленський також згадав рішення віддати ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки. За словами президента, без ядерної зброї Україна «більше не є частиною клубу, на який інші бояться напасти», натомість, вона стала «частиною клубу, на який можна напасти».

Український президент вважає, що змінити розрахунки Путіна можуть масштабні атаки на Москву та Санкт-Петербург. Коли туди будуть летіти тисячі безпілотників, радники Путіна будуть закликати його переїхати за Урал. А «чим далі Путін від Москви, тим ближче буде кінець війни», додав Зеленський.