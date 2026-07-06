Правнук Брежнєва, що потрапив в український полон, розповів, чому поїхав на війну і як почувається в полоні

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Прийомний правнук радянького лідера Леоніда Брежнєва 45-річний Антон Мілаєв воював у складі російської армії проти України і восени 2025 року потрапив у полон. У червні про це спочатку написали російські телеграм-канали, а потім «Бабелю» підтвердили джерела в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Тепер Брежнєв дав інтервʼю проєкту «Хочу жити» — центру прийому заявок на здачу в полону російських військових.

Мілаєв розповів, що 19 років жив у Нью-Йорку, але потім повернувся до Росії, бо втомився «працювати на масонів» і скучив за батьківщиною. Тоді він накопичив боргів, тому у 2025 році підписав контракт з Міноборони РФ. За це росіянин отримав одноразову виплату 1,4 мільйона рублів.

Він розраховував отримати посаду водія в тилу, проте після тритижневої підготовки в Пісках на окупованій Луганщині Мілаєва відправили до 1-го штурмового батальйону 98 дивізії Повітряно-десантних військ. Їх перекинули на Херсонщину форсувати Дніпро — це завдання Мілаєв назвав «мʼясорубкою» і сказав, що там «вижити практично неможливо». Тіл загиблих не евакуюють, і їх зʼїдають дикі тварини.

Групу Мілаєва із восьми військових атакували —вижили четверо. Після цього він самостійно вийшов до річки і здався українському безпілотнику, а тоді потрапив у полон до 34 бригади морської піхоти ЗСУ.

Він каже, що російськів військові «хотіли побачити нацистів», але не побачили. Російські командири розповідали, що українці роблять операції, під час «яких витягують органи». Натомість, подзвонивши колишній дружині, він назвав ставлення в полоні «шикарним».

Також він сподівався, що в полоні ніхто не дізнається про його родинні звʼязки з Брежнєвим, бо вони ніяк не впливали на його життя, і він лишився «звичайною людиною».

Щодо перспективи обміну правнук Брежнєв каже, що не поспішає повертатися до РФ, бо після цього його знову відправлять на фронт, а також що в РФ його можуть розстріляти за здачу в полон. Повітряні тривоги називає «колисковою», порівняно з тим, що він бачив на передовій. «Сподіваюся тут досидіти, поки війна не закінчиться», — сказав він.