У Києві кількість загиблих зросла до 15, у Вишневому — до семи. Також росіяни протягом дня били по Херсонщині та Дніпропетровщині

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Пресслужба ДСНС

Росіяни протягом дня били по Херсонщині та Дніпропетровщині. Також через нічний удар по Києву та Вишневому (Київщина) зросла кількість загиблих і постраждалих.

«Бабель» зібрав інформацію про наслідки російських ударів

У Києві кількість загиблих через атаку зросла до 15 (постраждали 56 людей).

У Вишневому загинули сім людей, ще 29 — постраждали.

На Херсонщині — у Комишанах, Херсоні, Зеленівці та Музиківці — загинули двоє людей, ще 17 травмовані. Атака пошкодила багатоповерхівки, будинки, культурні та освітні заклади й автівки.

На Дніпропетровщині травми отримала одна людина. Удари пошкодили багатоповерхівку та будинки. Спалахнули пожежі.

Вдень росіяни також вдарили по АЗС у Запоріжжі — постраждали пʼятеро людей.