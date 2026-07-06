Reuters: Дональд Трамп телефонував президенту ФІФА, щоб скасувати червону картку американському футболісту — того допустили до матчу

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Президент США Дональд Трамп особисто попросив президента ФІФА Джанні Інфантіно призупинити дискваліфікацію американського футболіста Фоларіна Балогуна.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Балогун у матчі проти Боснії і Герцеговини отримав червону картку за те, що наступив супернику на щиколотку. Тренер збірної США Маурісіо Почеттіно заявляв, що цей інцидент не заслуговував на червону картку.

Після перемоги над Боснією та Герцеговиною з рахунком 2:0 США вийшли до 1/8 фіналу, де зіграють із Бельгією. Згідно з правилами, Балогун не міг би брати участі у цьому матчі — червона картка автоматично означає дискваліфікацію на наступний матч.

Однак після цього інциденту, як кажуть джерела Reuters, Трамп зателефонував Інфантіно і попросив ФІФА переглянути рішення відсторонити футболіста. Зрештою ФІФА дозволила Балогуну зіграти, але не скасувала саму червону картку — лише призупинила покарання. Якщо протягом року Балогун знову вчинить аналогічне порушення, ФІФА одразу застосує це покарання.

Трамп у Truth Social подякував ФІФА за це рішення, яке назвав «виправленням великої несправедливості».

Водночас Королівська бельгійська футбольна асоціація заявила, що «вражена» рішенням ФІФА. В асоціації вважають, що воно суперечить дисциплінарному кодексу ФІФА та регламенту чемпіонату світу.