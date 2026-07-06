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reuters.com

Правоохоронці Туреччини затримали понад 100 учасників протесту проти НАТО перед самітом в Анкарі. Акцію організувала Комуністична партія Туреччини (TKP).

Про це повідомляє Reuters.

Саміт НАТО відбудеться 7—8 липня за участю лідерів 32 країн-членів Альянсу та представників держав-партнерів. Напередодні влада заборонила демонстрації, перекрила частину доріг і встановила барʼєри в багатьох районах столиці.

Мітинг пройшов на центральній площі Кизилай. У партії заявили, що серед затриманих — понад 100 її членів, зокрема керівники. На відео з місця подій видно, як учасники акції скандують «НАТО — вбивця, геть із країни» та «НАТО не пройде». Для розгону натовпу поліція застосувала сльозогінний газ.

Окремі акції протесту відбулися й у Стамбулі. Сотні людей пройшли маршем від площі Таксим до Долмабахче, ще дві демонстрації лівих організацій відбулися в районі Кадикьой. Попри велику кількість правоохоронців, сутичок там не зафіксували.

Генсек Комуністичної партії Туреччини Кемаль Окуян заявив, що протестувальники хотіли продемонструвати незгоду з проведенням саміту НАТО в Анкарі. «Ми сказали, що не віддамо Анкару прихильникам НАТО і не дозволимо їй мовчати. Ми виконали цю обіцянку», — сказав він.