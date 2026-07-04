Трамп провів телефонну розмову із Зеленським
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Президент Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.
Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід з посиланням на джерела.
Під час розмови Зеленський привітав Трампа з Днем незалежності США.
Інформацію про дзвінок журналістам також підтвердив радник президента України Дмитро Литвин.
Згодом Зеленський прокоментував, що вони з Трампом «дуже добре поговорили по телефону», він подякував США за військову і політичну підтримку.
Також Зеленський сказав, що вони обговорили з Трампом поточну ситуацію на фронті та в дипломатії. На думку Зеленського, є реальна перспектива завершити цю війну, і рішучість Америки матиме вирішальне значення.
Також президенти домовились продовжити розмову особисто під час саміту НАТО в Анкарі.