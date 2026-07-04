Росія заявила, що готова передати тіла загиблих українських військових у Костянтинівці

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Міністерство оборони Росії заявило, що готове передати тіла загиблих українських військових у Костянтинівці на Донеччині.

Про це пишуть російські медіа.

Росія пропонує Україні «припинити обстріл міста» з 12:00 до 18:00 6 липня. У Москві кажуть, що чекатимуть відповіді Києва до 12:00 5 липня.

Зранку в ЗСУ спростували заяву Путіна про буцімто повну окупацію Костянтинівки. Також президент Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися в Костянтинівці та завершити війну. У Кремлі заявили, що готові прийняти Зеленського в Москві.

«Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітися і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів», — написав Зеленський.