Зеленський та ЗСУ спростували заяву Путіна про нібито окупацію Костянтинівки — місто під контролем українських військ (доповнено)

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Увечері 3 липня Путін заявив, що російська армія повністю захопила місто Костянтинівка Донецької області. Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в коментарі Інтерфакс-Україна заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Ковальов зазначив, що за даними автоматизованої системи Центру оперативного керування ЗСУ «Дзвін» і системи DELTA Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони.

«Військові частини та підрозділи 19 АК УВ «Схід» продовжують оборонну операцію на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього», — додав речник Генштабу.

Водночас він зазначив, що російські війська не полишають спроб захопити Костянтинівку — є випадки інфільтрації малих піхотних груп у місто. Там тривають контрдиверсійні дії Сил оборони.

«Ворог уже не вперше вдається до поширення найвищими посадовими особами відвертої дезінформації та фейків. Українські захисники продовжують утримувати позиції на визначених рубежах. Обстановка залишається складною, але перебуває під контролем Сил оборони України», — заявив Ковальов.

Скриншот DeepState

В угрупованні військ «Схід» також запевнили, що Костянтинівку контролююють підрозділи Сил оборони України, а в частині міських районів тривають постійні боєзіткнення.

Заяви Кремля там назвали «черговим прикладом брехні та ницою спробою керівництва РФ намалювати хоча б якісь успіхи й виправдатись за провал своїх оперативно-стратегічних планів та непропорційно великі втрати особового складу армії РФ».

На заяву Путіна про нібито окупацію Костянтинівки зреагував і президент Володимир Зеленський. Він назвав це «черговою російською брехнею, щоб запустити хоч якусь новину».

«Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітися і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів», — написав Зеленський.