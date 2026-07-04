Спека зірвала святкування Дня незалежності у США — скасували паради, концерти та феєрверки

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Через рекордну спеку в низці американських міст скасували або перенесли святкові заходи до Дня незалежності США 4 липня.

Про це пише Reuters.

Найбільших змін зазнала святкова програма у Вашингтоні. Через температуру до +38 °C, а також прогнозований тепловий індекс до +46 °C, організатори скасували традиційний парад до Дня незалежності.

Тимчасово закрили й «Великий американський державний ярмарок» на Національній алеї — головний захід, який адміністрація президента Дональда Трампа організувала в межах святкування 250-річчя США.

У Філадельфії влада скасувала парад «Салют Незалежності» — головну подію міських урочистостей. А у штатах Нью-Джерсі, Нью-Йорк і Массачусетс не проводитимуть місцеві паради та не запускатимуть феєрверки.

За даними Національної метеорологічної служби, під попередженнями про небезпечну спеку опинилися понад 185 мільйонів американців — це більше за половину населення країни. Причиною стала так званий тепловий купол (heat dome) — потужна зона високого тиску, яка утримує гаряче повітря і підвищує вологість.

Через аномальну спеку зросло і навантаження на електромережі. У Нью-Йорку ввечері 3 липня без електропостачання залишилися майже 17 тисяч людей, а енергетичні компанії закликали мешканців економити електроенергію.