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Україна долучиться до чотирьох із пʼяти напрямів у нових Європейських оборонних проєктах спільного інтересу.

Про це повідомили в Єврокомісії.

Йдеться про масштабні військові проєкти у сферах безпілотників і протидії їм, морської та підводної оборони, космічних технологій, протиповітряної оборони, а також посилення безпеки на східному фланзі ЄС.

Український досвід хочуть використати в спільних оборонних розробках. Участь в ініціативі візьмуть приблизно 18 країн ЄС, а Єврокомісія контролюватиме процес.

Ініціативи фінансуватимуть в межах Європейської оборонної промислової програми, на яку передбачили €1,5 млрд — з них €325 млн уже виділили на старт нових проєктів.

Після того як Рада ЄС схвалить проєкти, вони отримають офіційний статус і доступ до фінансування ЄС. Додатково вони зможуть претендувати на підтримку з майбутнього Європейського фонду конкурентоспроможності.