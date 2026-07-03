Україна долучиться до чотирьох із пʼяти напрямів у нових Європейських оборонних проєктах
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Getty Images / «Бабель»
Україна долучиться до чотирьох із пʼяти напрямів у нових Європейських оборонних проєктах спільного інтересу.
Про це повідомили в Єврокомісії.
Йдеться про масштабні військові проєкти у сферах безпілотників і протидії їм, морської та підводної оборони, космічних технологій, протиповітряної оборони, а також посилення безпеки на східному фланзі ЄС.
Український досвід хочуть використати в спільних оборонних розробках. Участь в ініціативі візьмуть приблизно 18 країн ЄС, а Єврокомісія контролюватиме процес.
Ініціативи фінансуватимуть в межах Європейської оборонної промислової програми, на яку передбачили €1,5 млрд — з них €325 млн уже виділили на старт нових проєктів.
Після того як Рада ЄС схвалить проєкти, вони отримають офіційний статус і доступ до фінансування ЄС. Додатково вони зможуть претендувати на підтримку з майбутнього Європейського фонду конкурентоспроможності.
- Світ не вперше залучає Україну до оборонних ініціатив. Зокрема, у березні Україна відправила команду фахівців з безпілотників до Йорданії для допомоги в захисті американських військових баз від іранських дронів.