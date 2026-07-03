Нардепу Тищенку призначили 10 млн грн застави у справі про кол-центри

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УНІАН

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у справі про «кришування» кол-центрів і відмивання грошей. Йому призначили заставу у розмірі 10 мільйонів гривень.

Про це свідчить трансляція засідання ВАКС.

Крім того, суд зобовʼязав Тищенка прибувати до прокурорів і суду за першою вимогою, повідомляти про зміну місць проживання та роботи, утримуватися від спілкування зі свідками у справі, здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти Тищенка під варту або визначити альтернативу у вигляді застави в понад 19 мільйонів гривень. Адвокат наполягав на мʼякшому запобіжному заході, зокрема у вигляді поруки. Про бажання взяти на поруки Тищенка вже оголосили четверо народних депутатів, але суд їм відмовив.

29 червня нардепу повідомили про підозру за статтями про хабарництво, відмивання майна і недостовірне декларування.

За даними слідства, у 2023 році він вимагав $1 мільйон у чоловіка, якого вважав одним з організаторів мережі шахрайських кол-центрів. За ці гроші він обіцяв не перешкоджати їхній діяльності та допомогти усунути конкурентів. Однак цих грошей депутат так і не отримав.

Також правоохоронці стверджують, що нардеп «відмив» 12,6 мільйона гривень через фіктивний договір дарування з колишньою дружиною. За версією слідства, жінка не мала законних доходів для такого «подарунка», а фактичної передачі коштів не було.

Крім того, ці кошти депутат нібито вказав у щорічній декларації як законно отриманий подарунок.

Під час засідання суду Тищенко заявив, що не погоджується з підозрою, назвавши її необґрунтованою.