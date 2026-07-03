Reuters: Росія в липні планує імпортувати авіапальне з Японії через кризу після атак на НПЗ

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Росія хоче імпортувати авіаційне пальне з Японії через трейдерів уже в першій половині липня.

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела.

Очікується, що приблизно 200 тисяч барелів реактивного пального завантажать з Тіби в Японії та відправлять спершу до Південної Кореї. Там його завантажать в інший танкер в південнокорейському порту Йосу. Куди саме мають доставити вантаж — поки що невідомо.

За даними Kpler, востаннє Росія здійснила таку поставку в лютому 2022 року. Тоді з порту Йосу завантажили 22 тисячі барелів реактивного пального. Вантаж доставили в російський Владивосток.