Reuters: Росія в липні планує імпортувати авіапальне з Японії через кризу після атак на НПЗ
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- Христина Піцуряк
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Getty Images / «Бабель»
Росія хоче імпортувати авіаційне пальне з Японії через трейдерів уже в першій половині липня.
Про це пише Reuters із посиланням на три джерела.
Очікується, що приблизно 200 тисяч барелів реактивного пального завантажать з Тіби в Японії та відправлять спершу до Південної Кореї. Там його завантажать в інший танкер в південнокорейському порту Йосу. Куди саме мають доставити вантаж — поки що невідомо.
За даними Kpler, востаннє Росія здійснила таку поставку в лютому 2022 року. Тоді з порту Йосу завантажили 22 тисячі барелів реактивного пального. Вантаж доставили в російський Владивосток.
- У Росії триває паливна криза на тлі атак України по НПЗ. З 1 квітня в Росії діє заборона на експорт бензину, а на початку червня російський уряд вперше заборонив експорт авіаційного гасу.
- Раніше Reuters із посиланням на джерела писало, що країна в червні планує імпортувати пальне морем з Азії. РФ ще у 2025 році розглядала можливість імпортувати його морем, але зрештою вистачило внутрішніх потужностей. Також росіяни вели переговори про імпорт 50 тисяч тонн бензину A-92 з Казахстану.