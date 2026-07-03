Премʼєр Молдови Мунтяну йде у відставку — цьому передувала низка корупційних скандалів

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Александру Мунтяну / Facebook

Премʼєр Молдови Александру Мунтяну оголосив, що йде у відставку. Це сталось на тлі низки корупційних скандалів у країні.

Про це він повідомив у Фейсбуку.

«У той момент, коли я розумію, що я більше не можу виконувати свій повноваження відповідно до моїх принципів і переконань, я обираю піти», — прокоментував він.

На пресконференції президентка Молдови Майя Санду заявила, що не мала суперечок з Мунятну, а його роботі ніхто не перешкоджав.

Мунтяну розпочав роботу на посаді премʼєра Молдови восени 2025 року. Понад 20 років він жив в Україні, проте переїхав, коли почалась війна.

Александру Мунтяну / Facebook

Що відбувається в Молдові

Мунтяну не назвав причину свого рішення, проте 18 травня в Молдові спалахнув скандал. У розслідуванні ZdG журналісти зʼясували, що керівник держпідприємства з безпеки цивільної авіації MOLDATSA Думітру Вангелі має підроблений диплом про вищу освіту в Канаді та фальшиве свідоцтво пілота. Його звільнили.

Директор Агентства публічної власності Роман Кожухар теж пішов у відставку через те, що Вангелі виграв конкурс Агентства з підробленими документами.

У відставку подала і двоюрідна сестра президентки Молдови Анастасія Табурчану, яка працювала в MOLDATSA фахівчинею з комунікацій. Журналісти опублікували інформацію, що на посаду вона потрапила без конкурсу та заробляла приблизно 75 000 леїв на місяць (орієнтовно 193 000 гривень). Після цього розмір зарплатні Табурчану викликав критику в суспільному просторі, і вона сказала, що поверне кошти.

Також 2 липня затримали держсекретарку Міністерства сільського господарства Тетяну Ністоріке. Її підозрюють у хабарництві, повʼязаному з відновленням імпорту кормів з України.