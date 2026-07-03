У Курській області РФ на міні підірвалася автівка зі співробітниками місцевої адміністрації

Новини

Зранку в центрі міста Рильськ, що в Курській області РФ, на міні підірвалася автівка зі співробітниками місцевої адміністрації.

Про це повідомив губернатор Курської області Олександр Хінштейн.

Вибуховий пристрій спрацював дистанційно. Внаслідок вибуху поранено керівника Рильського району Володимира Ковальчука — у нього мінно-вибухова травма та осколкові поранення.

За кермом автівки був директор управління господарського обслуговування Сергій Бесєдін. У нього поранення живота та стегна — його оперують. Пізніше його та Ковальчука переведуть до Курської обласної лікарні.

Окрім того, під час вибуху біля будівлі стояв начальник управління культури та спеціаліст відділу Цивільної оборони й надзвичайних ситуацій. Вони теж травмовані. На місці інциденту працюють сапери.