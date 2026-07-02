В Україні викрили мережу фейкових криптообмінників — під час обшуків у семи областях вилучили 20 млн грн готівки

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Правоохоронці викрили шахрайську мережу криптообмінників, яка діяла у семи регіонах України. Під час обшуків вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Під виглядом сервісу з обміну валют і криптоактивів учасники схеми заволодівали коштами громадян. Схему маскували під легальний бізнес — створили власний сайт, систему заявок, коди підтвердження та мережу пунктів обміну, а комунікацію вели у телеграмі.

Після оформлення заявки з клієнтом звʼязувався менеджер, який повідомляв номер заявки, індивідуальний код підтвердження, адресу пункту обміну та інші реквізити.

Після передачі готівки клієнти не отримували ані криптоактивів, ані повернення коштів. Натомість їм надавали формальні пояснення та затягували процес на невизначений термін.

За словами генпрокурора, під час документування злочину учасники мережі за аналогічною схемою заволоділи 50 тисячами гривень у межах оперативної закупівлі.

Наразі правоохоронці готують підозру учасникам схеми за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, а слідство встановлює всіх причетних до її організації.

«У сучасному фінансовому світі шахраї теж виглядають «сучасно». Але обман залишається обманом, навіть якщо він оформлений як новий криптообмінник. Якщо людина передає гроші, а натомість не отримує нічого, то це не бізнес-модель, а предмет кримінального провадження», — наголосив генпрокурор.