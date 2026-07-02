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Уряд звільнив від перевірок підприємства, чиє майно постраждало від російських атак

Автор:
Світлана Кравченко
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Уряд звільнив від перевірок майно українських підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Це має прискорити відновлювальні роботи.

Про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

Відтепер перевірки не проводитимуть щодо нерухомого майна, яке:

За словами Свириденко, так бізнес зможе зосередитися на відновленні обʼєктів, а не на проходженні контрольних процедур.

Водночас державний контроль зберігається там, де йдеться про життя і здоровʼя людей, захист довкілля, безпеку держави та виконання міжнародних зобовʼязань.

Також прем’єрка додала, що наразі продовжують діяти інші програми підтримки бізнесу, який постраждав від обстрілів, зокрема: