СБУ затримала доцента Військової академії Одеси — бракував українську техніку та передавав дані росіянам

Новини

Служба безпеки України затримала доцента Військової академії Одеси. Його підозрюють у державній зраді.

Про деталі повідомляють СБУ та Одеська обласна прокуратура.

46-річний чоловік — військовий інженер. Слідчі стверджують, що він мав проросійські переконання і в 2023 році почав контактувати з родичами та знайомими в Орловській області РФ. Тоді ж його завербувала військова розвідка РФ (ГРУ). В обмін на співпрацю він сподівався на посаду в окупаційній адміністрації.

Посадовець безпідставно бракував українські військові розробки, що проходили експертну оцінку тактико-технічних характеристик. Він готував негативні висновки на тестові проєкти безпілотних і роботизованих систем.

Також правоохоронці стверджують, що затриманий копіював та відправляв російському куратору проєктну документію про нові українські ударні дрони. Але СБУ дезінформувала супротивника, а також запобігла передачі секретної інформації.

Також затриманий намагався завербувати інших співробнітників академії. Коли проводив агітацію відкрито, то наштовхнувся на опір, тому робив приховані спроби завербувати ще одного співробітника.

Чоловіка затримали на гарячому — коли він намагався відправити документи куратору. Наразі він під вартою без права на заставу. За підозрою у державній зраді під час воєнного стану чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією.