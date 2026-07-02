Міжнародну Букерівську премію перейменують на честь підприємця російського походження Бухмана та його дружини

Новини

bukhmanphilanthropies / Instagram

Міжнародна Букерівська премія 2027 року отримає назву імені Бухмана. Її перейменують на честь підприємця російського походження Дмитра Бухмана та його дружини Дарії.

Про це заявив Фонд Букерівської премії під час представлення журі наступного року.

Рішення про перейменування ухвалили через те, що фонд родини Бухманів — «Бухман Філантропіс» — зобовʼязався фінансувати премію наступні 10 років.

Виконавча директорка Фонду Букерівської премії Габі Вуд заявила, що організація «неймовірно вдячна» «Бухман Філантропіс» за це фінансування, а особисто Дарії Бухман — за підтримку перекладної літератури.

«Підтримка Bukhman Philanthropies здатна змінити не лише майбутнє премії, а й сам літературний ландшафт — виводячи на перший план письменників і перекладачів, чиї історії глибше зближують нас одне з одним, незважаючи на культурні відмінності, кордони та життєвий досвід», — зазначила Вуд.

Окрім назви, зміниться і розмір головної нагороди премії. Замість £50 тисяч переможці будуть отримувати £100 тисяч. Ці кошти, як і раніше, ділитимуть порівну між автором і перекладачем.

Хто такі Бухмани

Дмитро Бухман — уродженець російського міста Вологда. У 2001 році разом з братом Ігорем заснували компанію Playrix — розробника популярних мобільних ігор, як-от Fishdom і Homescapes. У 2016 році Дмитро Бухман із родиною переїхав до Ізраїлю, де отримав громадянство, а згодом — до Великої Британії.

Wikipedia

Тоді ж Бухман увійшов до рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes зі статком у $3,1 млрд. Але підприємець попросив Forbes, щоб його внесли як ізраїльтянина, а не як росіянина.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну керівництво Playrix назвало компанію «аполітичною» — тоді там працювало близько 1 500 росіян і стільки ж українців.

Проте пізніше, у березні 2022 року, компанія пожертвувала $500 тисяч Українському Червоному Хресту, а у жовтні того ж року оголосила про закриття своїх офісів у Росії та Білорусі та намір зберегти український штат.

У 2025 році Дмитро Бухман отримав громадянство Великої Британії і зараз перебуває там. Роком раніше Дмитро разом із дружиною Дарією заснували благодійну організацію Bukhman Philanthropies, яка, зокрема, підтримує проєкти у сферах літератури, здоровʼя новонароджених і матерів та психічного благополуччя дітей і молоді. Дарія позиціонує себе як health coach і викладачка йоги.