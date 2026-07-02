Дослідження: Росія 18 місяців стежила дронами за ядерними обʼєктами Європи

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Кремль 18 місяців стежив за ядерними обʼєктами у Великій Британії, Франції, Бельгії та Нідерландах. Для цього росіяни запускали дрони з кораблів тіньового флоту.

Такого висновку дійшли аналітики Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), проаналізувавши 144 інциденти в понад десяти країнах, що сталися з кінця 2024 року, передає The Guardian.

Безпілотники неодноразово помічали над військовими авіабазами й аеропортами, однак жоден з них західні військові не збили й не захопили. Це продемонструвало стратегічний провал систем протиповітряної оборони НАТО, який, за словами аналітиків, у Європі вже фактично визнають.

Серед обʼєктів, над якими літали дрони, — британська авіабаза Королівських повітряних сил Лейкенгіт у графстві Саффолк, яку готували до розміщення американської ядерної зброї, а також французька база атомних підводних човнів на острові Іль-Лонг у Бретані. Припускають, що неозброєні дрони запускали безпосередньо з моря.

Вважається, що під час цієї кампанії Росія використовувала кілька моделей безпілотників, хоча жодну з них остаточно не ідентифікували. Одним з можливих варіантів є розвідувальний безпілотник «Орлан-10», який має радіус дії до 480 кілометрів і може перебувати в повітрі приблизно 12 годин, що дозволяє запускати його та керувати ним зі значної відстані від цілі.

Де літали російські дрони

Велика Британія

Наприкінці листопада 2024 року невідомі безпілотники на низькій висоті літали над авіабазами Лейкенгіт і Ферфорд у графстві Глостершир та щонайменше над двома американськими авіабазами в Англії. У липні 2025 року на Лейкенгіті розмістили американську ядерну зброю.

Імовірно, дронами керували з танкера Seasons 1, який перебував у Північному морі поблизу графства Ессекс, або з вантажного судна Hav Dolphin, що на момент інцидентів стояло в порту Галл. Це ж судно підозрюють у причетності до польотів безпілотників над базою підводних човнів на півночі Німеччини у травні 2025 року.

Під час одного з інцидентів поліцейський гелікоптер намагався переслідувати дрони, які залетіли в повітряний простір Великої Британії, але припинив операцію з міркувань безпеки. У звіті йдеться, що також пропонували застосувати лазерну систему боротьби з дронами, але від цієї ідеї зрештою відмовилися.

Франція

У грудні 2025 року над французькою базою Іль-Лонг, де розташований морський компонент ядерних сил Франції, зафіксували пʼять безпілотників. У цей час за 100—200 кілометрів від узбережжя перебували три кораблі тіньового флоту, повʼязані з Росією, а Hav Dolphin був приблизно за 350 кілометрів — поблизу острова Вайт.

Бельгія і Нідерланди

У листопаді та грудні 2025 року дрони також проникали в повітряний простір над авіабазами Кляйне-Брогель у Бельгії та Волкел у Нідерландах, де зберігається американська ядерна зброя повітряного базування. У цей час у міжнародних водах Північного моря теж перебували судна російського тіньового флоту.

Данія

Серед інших випадків — серія польотів безпілотників у Данії у вересні 2025 року, через які довелося тимчасово закрити аеропорт Копенгагена та інші обʼєкти. У цей час поблизу Данії перебували чотири танкери тіньового флоту, зокрема Boracay, який французькі спецпризначенці захопили через чотири дні.

За кілька днів Boracay звільнили, однак під час огляду зʼясувалося, що судном керував капітан з Китаю, а на борту були двоє громадян Росії, які працювали на російську приватну військову компанію Moran Security Group.

Ірландія

Дослідники також припускають, що у грудні 2025 року чотири безпілотники літали над кораблем ВМС Ірландії у напрямку узбережжя країни. Це сталося наступного вечора після візиту президента України Володимира Зеленського. У цей час приблизно за 50 кілометрів на північний схід від Дубліну перебувало судно Vezhen під прапором Мальти.