Посольство Росії у Швеції заявило про «напад» дронів
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
Посольство РФ у Швеції повідомило, що в ніч проти 2 липня його «атакували» два квадрокоптери. Один з них скинув на територію диппредставницва контейнер з червоною фарбою, а інший, з прикріпленим муляжем саморобного вибузового пристрою, впав поблизу будівлі посольства.
Про це посольство РФ повідомило в соцмережах.
Росіяни називають це спробою залякати співробітників посольства і кажуть, що таких інцидентів за два роки було десятки. Також вони звинувачують шведських правоохоронців, які «лише формально фіксують атаки на російське посольство», при цьому до результатів розслідування не призвели.
- Про аналогічний інцидент пососльтво РФ у Швеції повідомляло торік. Тоді в ніч проти 25 травня квадрокоптер скинув скляну ємність з червоною фарбою на майданчик перед входом до посольства.