Посольство Росії у Швеції заявило про «напад» дронів

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Посольство РФ у Швеції повідомило, що в ніч проти 2 липня його «атакували» два квадрокоптери. Один з них скинув на територію диппредставницва контейнер з червоною фарбою, а інший, з прикріпленим муляжем саморобного вибузового пристрою, впав поблизу будівлі посольства.

Про це посольство РФ повідомило в соцмережах.

Росіяни називають це спробою залякати співробітників посольства і кажуть, що таких інцидентів за два роки було десятки. Також вони звинувачують шведських правоохоронців, які «лише формально фіксують атаки на російське посольство», при цьому до результатів розслідування не призвели.