FT: OpenAI планує передати уряду США 5% стартапу і пропонує іншим ШІ-компаніям зробити те саме

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Компанія OpenAI, яку зараз оцінюють у $852 мільярди, обговорювала можливість передати уряду США 5% акцій, оскільки стартап прагне усунути політичні перешкоди, заручившись фінансовою підтримкою адміністрації Дональда Трампа.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

За їхніми словами, генеральний директор компанії Сем Альтман вважає, що найкращий спосіб поділитися вигодами від розвитку штучного інтелекту — надати суспільству фінансову частку в компанії. На ранніх етапах переговорів з адміністрацією він запропонував саме такий варіант — передати державі 5% акцій.

Передача уряду частки власності може допомогти зміцнити відносини з адміністрацією та стане спробою помʼякшити політичну критику, розподіливши серед суспільства частину багатства, створеного завдяки штучному інтелекту.

Останнім часом компанії, що займаються розробкою ШІ, стикаються з дедалі складнішою ситуацією у Вашингтоні. Американське суспільство і політики дедалі більше занепокоєні масштабним будівництвом дата-центрів, а також впливом штучного інтелекту на ринок праці та кібербезпеку.

Нещодавно випуск найсучасніших моделей OpenAI та її головного конкурента Anthropic затримався через перевірки американських регуляторів. Водночас деякі республіканці та радники президента Дональда Трампа виступають за значно жорсткіше регулювання галузі.

Обидві компанії також готуються до виходу на біржу, що розширить коло їхніх акціонерів і принесе значні прибутки нинішнім інвесторам. Водночас IPO OpenAI може відбутися лише наступного року.

Альтман та інші керівники OpenAI запропонували, щоб кожен з провідних американських розробників ШІ передав 5% своїх акцій до фонду, схожого на Alaska Permanent Fund — суверенного фонду, який інвестує доходи штату від видобутку нафти в акції та виплачує дивіденди уряду і жителям Аляски.

До таких компаній могли б долучитися Anthropic, Google, Meta та інші, хоча наразі невідомо, чи погодиться хтось із них підтримати пропозицію OpenAI.

За словами співрозмовників, «концептуальні» переговори між урядом і OpenAI перебувають на ранній стадії, а реалізація будь-якої угоди може потребувати схвалення Конгресу. Проте ці дискусії демонструють можливий механізм розподілу фінансових вигод від розвитку цієї технології.